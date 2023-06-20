Кадры мужчины, дважды застрявшего на водной горке, испугали Сеть – видео

Малайзийский мужчина стал вирусным в Сети после публикации видео о том, как он застрял в водной горке в парке Penang Escape.

TikTok, просмотренный 45 миллионов раз, показывает Джами со скрещенными руками, когда люк, на котором он стоит, открывается и он падает в пластиковый тоннель.

В то время как головокружительные кадры сначала показывают, как он с легкостью пересекает горку, позже видно, как мужчина резко останавливается примерно на полпути, прежде чем снова набрать скорость.

Но потом он снова застрял. Встревоженный посетитель аквапарка попытался проползти через тесное пространство, крича о помощи.

Его крики услышал сотрудник парка и пришел спасать мужчину, открыв верхнюю часть горки.

#outdooractivities #escapeparkpenang #superlooperescapepark @jamii.talib 1st dengan последнее время в качестве главного бонда alah ni ! sangkut mad TRAUMATIZE #escapepark

В комментариях юзеры написали, что после просмотра видео у них появился еще один страх:

У меня проснулась клаустрофобия

Открылся новый страх

Началась паника только от просмотра

У меня было несколько панических атак, когда я смотрел это

Также один из пользователей утверждал, что брюки мужчины стали причиной его неожиданных остановок.



Напомним, мужчина отомстил женщине, которая засовывала "свои вонючие ноги" ему под сиденье в самолете. Он показал на видео, что придумал.

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