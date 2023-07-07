В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине в пятницу, 7 июля, объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине была объявлена в 21:18 сначала в Киеве. Впоследствии о ракетной опасности объявили по всем регионам.

Воздушная тревога 7 июля

В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете в России трех МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал".

"Зафиксирован взлет 3-х истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — сообщили в ВСУ.

В воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях.

Напомним, 7 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожье.

Также из-за ракетного удара России по жилому дому во Львове погибли 10 человек. Разбор завалов завершен.

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