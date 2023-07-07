В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Украине в пятницу, 7 июля, объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Воздушная тревога в Украине была объявлена в 21:18 сначала в Киеве. Впоследствии о ракетной опасности объявили по всем регионам.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете в России трех МиГ-31, являющихся носителями ракет "Кинжал".
"Зафиксирован взлет 3-х истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — сообщили в ВСУ.
В воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях.
Напомним, 7 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожье.
Также из-за ракетного удара России по жилому дому во Львове погибли 10 человек. Разбор завалов завершен.
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