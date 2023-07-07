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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: мапа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: мапа

Сирени пролунали в низці областей 7 липня

Українців закликають бути в укриттях.

В Україні у п'ятницю, 7 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. 

Про це свідчить карта повітряних тривог. 

Повітряну тривогу в Україні оголосили об 21:18 спочатку у Києві. Згодом про ракетну небезпеку оголосили по всіх регіонах. 

Повітряна тривога 7 липня / ©
Повітряна тривога 7 липня

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт у Росії трьох МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

"Зафіксовано зліт 3-х винищувачів МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - повідомили в ЗСУ.

У Повітряних силах закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути в укриттях. 

Нагадаємо, 7 липня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжі.

Також через ракетний удар Росії по житловому будинку у Львові загинуло 10 людей. Розбирання завалів наразі завершено.

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Дата публікації
Перегляди
3077
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