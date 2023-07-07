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В Івано-Франківську раптово обвалився міст: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Івано-Франківську раптово обвалився міст: фото

Обвал моста у Франківську / Фото: КУРС

На місці події працюють комунальні служби.

В Івано-Франківську 7 липня раптово обвалився міст через річку Бистрицю Солотвинську. Це сталось через різке підвищення рівня води та негоду. 

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

Він наголосив, що через погану погоду та підняття рівня води на набережній в Івано-Франківську обвалився пішохідний міст. На місце події уже виїхали комунальні служби. 

Станом на зараз потерпілих через інцидент немає. Міська влада закликає не наближатись до конструкції. 

"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби", - заявив Марцінків. 

Міський голова Франківська зазначив, що міст ремонтуватимуть після того, які рівень води впаде. 

Нагадаємо, у п’ятницю 7 липня рятувальники та поліцейські у чотирьох районах Івано-Франківщини надають допомогу місцевим мешканцям, обійстя яких опинилися під водою через підняття рівня води в місцевих річках після проливних дощів.

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Дата публікації
Перегляди
1691
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