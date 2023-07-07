В Івано-Франківську раптово обвалився міст: фото

На місці події працюють комунальні служби.
В Івано-Франківську 7 липня раптово обвалився міст через річку Бистрицю Солотвинську. Це сталось через різке підвищення рівня води та негоду.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Він наголосив, що через погану погоду та підняття рівня води на набережній в Івано-Франківську обвалився пішохідний міст. На місце події уже виїхали комунальні служби.
Станом на зараз потерпілих через інцидент немає. Міська влада закликає не наближатись до конструкції.
"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби", - заявив Марцінків.
Міський голова Франківська зазначив, що міст ремонтуватимуть після того, які рівень води впаде.
Нагадаємо, у п’ятницю 7 липня рятувальники та поліцейські у чотирьох районах Івано-Франківщини надають допомогу місцевим мешканцям, обійстя яких опинилися під водою через підняття рівня води в місцевих річках після проливних дощів.
Читайте також:
- Стріляв та знущався з мирного мешканця Бучі: на Київщині судитимуть сержанта збройних сил РФ
- Столтенберг заявив, що Зеленський буде на саміті НАТО у Вільнюсі: що відомо
- На Львівщині капітан-прикордонник побив військового: хлопець в лікарні