В Івано-Франківську раптово обвалився міст: фото

В Івано-Франківську 7 липня раптово обвалився міст через річку Бистрицю Солотвинську. Це сталось через різке підвищення рівня води та негоду.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він наголосив, що через погану погоду та підняття рівня води на набережній в Івано-Франківську обвалився пішохідний міст. На місце події уже виїхали комунальні служби.

Станом на зараз потерпілих через інцидент немає. Міська влада закликає не наближатись до конструкції.

"Велика вода обірвала частину берега з боку Німецького озера, також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби", - заявив Марцінків.

Міський голова Франківська зазначив, що міст ремонтуватимуть після того, які рівень води впаде.

Нагадаємо, у п’ятницю 7 липня рятувальники та поліцейські у чотирьох районах Івано-Франківщини надають допомогу місцевим мешканцям, обійстя яких опинилися під водою через підняття рівня води в місцевих річках після проливних дощів.

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