На Львівщині капітан-прикордонник побив військового: хлопець в лікарні

Капітану загрожує в'язниця. Туди він може вирушити на строк до 12 років.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру, який на Львівщині побив військовослужбовця.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, на Львівщині офіцер ввечері 24 червня побив свого підлеглого на полігоні. Згодом про інцидент на “гарячу лінію” ДБР повідомила сестра військовослужбовця.

“Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природню потребу просто неба — неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців. Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні. Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)”, - розповіли в ДБР.

Водночас Zahid.net пише, що підозру оголосили 32-річному капітану прикордонної служби.

Якщо в суді буде доведено провину підозрюваного, у в’язницю він вирушить на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на Закарпатті побили генерала СБУ. Підозрюють працівників контррозвідки.

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