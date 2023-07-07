Загроза теракту на ЗАЕС: Буданов пояснив, чи варто боятися

Буданов підтвердив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Але росіяни можуть повернутися до своїх намірів будь-коли, поки станція перебуває у їхніх руках.

Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС повністю не знята, доки там перебувають російські окупанти.

Про це виданню Reuters заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи свою недавню заяву, що ймовірність теракту на ЗАЕС потроху спадає.

Буданов підтвердив, що зараз внаслідок "вчинення певних дій рівень" загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад.

"Вибачте, я не можу сказати вам, що сталося нещодавно, але факт у тому, що загроза зменшується. Це означає, що принаймні ми всі разом спільними зусиллями якось відтермінували техногенну катастрофу", – каже керівник ГУР.

Але про повне усунення ризиків на ЗАЕС наразі не йдеться, оскільки станцію продовжують контролювати російські окупанти.

"Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть. Український контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом", – підсумував Буданов.

Нагадаємо, 5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху падає.

Однак 6 липня на даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. Також на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда.

Сьогодні експерти МАГАТЕ доповіли про результати огляду на ЗАЕС. В МАГАТЕ запевнили, що вибухівку на станції не знайшли, але визнали, що ще не оглянули дахи енергоблоків.

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