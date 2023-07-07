Душив і бив головою об підлогу: на Сумщині чоловік вбив сусідку

У Сумській області чоловік вчинив жорстоке вбивство.

Про всі подробиці повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратурі.

Обвинувачений прийшов до сусідки в гості, де вони разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними сталась сварка, причину якої чоловік згадати не може.

Розлютившись на жінку, він спочатку душив її, потім бив головою об підлогу, після чого вдарив ножем. Від отриманих поранень 46-річна потерпіла померла. Чоловік з місця події втік. За два дні односельці виявили тіло жінки.

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що розкаюється, додали у прокуратурі. За вироком суду його засуджено за умисне вбивство до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік безжально вбив 20-річну дівчину, яка стала свідком злочину.

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