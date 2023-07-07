Угроза теракта на ЗАЭС: Буданов объяснил, стоит ли бояться

Буданов подтвердил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Но россияне могут вернуться к своим намерениям в любое время, пока станция находится в их руках.

Угроза крушения на Запорожской АЭС полностью не снята, пока там находятся российские оккупанты.

Об этом изданию Reuters заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя свое недавнее заявление, что вероятность теракта на ЗАЭС постепенно снижается.

Буданов подтвердил, что сейчас в результате "совершения определенных действий уровень" угроза техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль.

"Извините, я не могу сказать вам, что произошло недавно, но факт в том, что угроза уменьшается. Это означает, что по крайней мере мы все вместе совместными усилиями как-то отсрочили техногенную катастрофу", — говорит руководитель ГУР.

Но о полном устранении рисков на ЗАЭС пока речь не идет, поскольку станцию продолжают контролировать российские оккупанты.

"Пока станция занята российскими войсками, это может повториться никогда, если они захотят. Украинское контрнаступление продолжается. Успех будет, но позже", — подытожил Буданов.

Напомним, 5 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС понемногу падает.

Однако 6 июля на крыше ЗАЭС спутник зафиксировал новые объекты. Также на крышах энергоблоков ЗАЭС россияне установили пулеметные гнезда.

Сегодня эксперты МАГАТЭ доложили о результатах обзора на ЗАЭС. В МАГАТЭ заверили, что взрывчатку на станции не нашли, но признали, что еще не осмотрели крыши энергоблоков.

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