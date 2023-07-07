Каховську ГЕС зняли з дрона одразу після теракту: нове відео

На кадрах зблизька зафіксовані руйнування станції після її підриву ворогом.

Каховську ГЕС зафіксували на відео з безпілотника у день після російського теракту 6 червня, однак це відео з’явилося у Мережі лише зараз.

Відповідними кадрами поділився речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Мережі опубліковане небачене досі відео, зняте з дрона над Каховською ГЕС після скоєного росіянами підриву. На ролику дуже близько зафіксовані величезні руйнування надводної частини гідроелектростанції, повз які з водосховища витікає дніпровська вода.

"Такий вигляд мала Каховська ГЕС після підриву дамби російськими окупантами", – йдеться в підписі Братчука до відео.

Який вигляд мала Каховська ГЕС одразу після підриву: нове відео з безпілотника

Збитки від підриву Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС, яку захопили ще восени 2022 року. Дніпровською водою з водосховища затопило низку населених пунктів, що завдало величезної шкоди населенню та екології регіону.

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, сягає щонайменше 2 млрд доларів. Фахівці врахували до цієї суми втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Після підриву ГЕС станом на 4 липня Каховське водосховище обміліло настільки, що його дно фактично перетворилося на пустелю. Рівень води там продовжує падати. Річка Дніпро повернулася в межі свого старого русла.

Окрім того, рівень води у Дніпрі в районі Запоріжжя сягає не вище пів метра. Вода зійшла так сильно, що можна ходити по піску.

Зауважимо, в "Укргідроенерго" розробляють проєкт побудови перемички (перекриття) Каховського водосховища, аби відновити водопостачання до постраждалих областей. Зведення перемички планують розпочати одразу після деокупації відповідних територій.

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