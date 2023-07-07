8 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 8 липня, в православному календарі день пам’яті преподобномучениці Февронії. Жила ця свята діва у часи, коли імператором був Діоклетіан. Постраждала за свою віру у Христа. Виховували її в монастирі в Сиваполі, де ігуменею була Вриєна — тітка Февронії. Вона і опікувалася про душу своєї племінниці.

Дівчина була дуже благочестива і мова про це розповсюдилася по всьому місту. Її почала навідувати молода вдома язичниця Ієрія, яка згодом також прийняла християнство. Навіть привела до Господа декого зі своїх родичів.

Тоді направив Діоклетіан в місто воїнів, щоб раз і назавжди знищити християн. Наблизилися вони до монастиря і всі черниці повтікали, залишилася лише ігуменя та Февронія. Молоду дівчину воїни взяли у полон. Спочатку їй пропонували відректися від віри, але вона відмовилася. За це її було страчено.

Прикмети 8 липня

Народні прикмети 8 липня / Фото: Pexels

Справжня літня спека вказує на те, що така погода буде ще 40 днів.

Сіно їдять миші і свині — чекайте на невдалий сінокіс.

Розсада погано вбирає вологу — сінокіс буде мокрим.

Що завтра не можна робити

В давнину наші предки вірили, що цього дня краще не ходити в ліс, адже там вже починали вилазити змії і можуть чатувати на людину. Також не варто купатися у будь-яких відкритих водоймах, тому що можуть з'явитися русалки і затягнути на дно. Краще не займатися рукоділлям і не пекти нічого з тіста.

Що можна робити завтра

Цього дня дозволено одружуватися, хоча і існує заборона на саме вінчання. Святі 8 липня точно благословлять закоханих на щастиве життя. Можна молитися преподобномучениці Февронії, щоб отримати здоров'я та добробут в родині.

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