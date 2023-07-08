ЗСУ досягли тактичних успіхів у районі Бахмута – ISW

Українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. І продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні дані, опубліковані 6 липня, вказують на те, що українські сили досягли тактично значних успіхів поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута)", – сказано в звіті.

Аналітики ISW також нагадали повідомлення Генштабу ЗСУ, що українські сили здійснили наступальні операції на північ і південь від Бахмута. А командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Крім того, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські сили досягли часткового успіху в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). А також продовжують наступальні операції на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили здійснювали наступальні операції вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Ситуація в Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ просуваються на флангах Бахмута і тиснуть окупантів усіма можливими засобами. У самому місті діють "інші підрозділи".

Також чомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що, станом на 3 липня, українські воїни вдало відпрацьовують та знищують позиції окупантів.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян", – повідомив Олександр Сирський.

У Міноборони повідомили, що в Бахмуті окупанти потрапили до пастки.

"На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка — більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень. В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", — йдеться в повідомленні.

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