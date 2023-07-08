ВСУ достигли тактических успехов в районе Бахмута – ISW

Украинские войска достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута. И продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Геолокационные данные, опубликованные 6 июля, указывают на то, что украинские силы достигли тактически значительных успехов вблизи Ягодного (2 км к северу от Бахмута)", – говорится в отчете.

Аналитики ISW также напомнили сообщение Генштаба ВСУ, что украинские силы совершили наступательные операции к северу и югу от Бахмута. А командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска установили контроль над ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Кроме того, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха в районе Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Также продолжают наступательные операции на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы осуществляли наступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Ситуация в Бахмуте

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что, по состоянию на 3 июля, украинские воины удачно отрабатывают и уничтожают позиции оккупантов.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", – сообщил Александр Сырский.

В Минобороны сообщили, что в Бахмуте оккупанты попали в ловушку.

"На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам — более километра. На северном фланге бои без изменения положений. В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", — говорится в сообщении.

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