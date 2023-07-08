Російська армія атакувала дронами Кіровоградську область

Російська армія атакувала Кіровоградську область безпілотниками у суботу, 8 липня. Спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Під ранок Кіровоградщину атакували ворожі Shahed. Працювала ППО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За словами Райковича, попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі проти 8 липня було оголошено повітряну тривогу в низці регіонів України. ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних дронів, а також С-300 та "Іскандерів". У Кіровоградській області тривога тривала від 01:29 до 06:24.

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