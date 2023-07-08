Російська армія атакувала дронами Кіровоградську область

Минулося без жертв.
Російська армія атакувала Кіровоградську область безпілотниками у суботу, 8 липня. Спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
"Під ранок Кіровоградщину атакували ворожі Shahed. Працювала ППО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
За словами Райковича, попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, вночі проти 8 липня було оголошено повітряну тривогу в низці регіонів України. ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних дронів, а також С-300 та "Іскандерів". У Кіровоградській області тривога тривала від 01:29 до 06:24.