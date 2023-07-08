У ГУР пояснили, навіщо на ЗАЕС приїжджав посланець від Путіна

На територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Володимир Путіна - Сергій Кірієнко.

У ГУР пояснили мету візиту Кірієнка.

"Офіційна мета приїзду Кірієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом. Згідно отриманої інформації, на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які залишили територію Енергодару. Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі бажаючих їхати на ЗАЕС небагато", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо:

6 липня перший заступник очільника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та так званий очільник Запорізької області Євген Балицький відвідали ЗАЕС і заявили, що станція продовжує "нормально працювати" під російським контролем.

Аналітики ISW вважають, що Кирієнко і Балицький побували на станції, щоб представити Росію як "розумного охоронця ЗАЕС, а їхня риторика може свідчити про те, що РФ відступає від різких попереджень про неминучу катастрофу на станції".

Експерти ISW вважають, що заяви росіян щодо ЗАЕС спрямовані на те, щоб відбити у Заходу бажання підтримувати Україну. Також окупанти своїми діями хочуть відбити бажання у ЗСУ йти в контрнаступ в окупованій Запорізькій області.

Очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС поступово знижується. До цього українські офіційні особи заявляли, що російські військові на дахах двох реакторів могли встановити вибухівку.

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