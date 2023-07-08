Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

Противник зазнає втрат.
Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4074 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9)
- артилерійських систем – 4346 (+16)
- РСЗВ – 661 (+3)
- засоби ППО ‒ 410 (+2)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3666 (+14)
- крилаті ракети ‒ 1271
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16)
- спеціальна техніка ‒ 619 (+7)
За даними Генштабу на 8 липня, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
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