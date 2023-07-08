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Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

ЗСУ знищують ворогів на фронті / Фото: Associated Press

Противник зазнає втрат.

Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 4074 (+4) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 7953 (+9)  
  • артилерійських систем  – 4346 (+16)
  • РСЗВ  – 661 (+3)  
  • засоби ППО  ‒ 410 (+2) 
  • літаків – 315  
  • гелікоптерів – 309 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3666 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 1271 
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) 
  • спеціальна техніка  ‒ 619 (+7)

За даними Генштабу на 8 липня, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

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