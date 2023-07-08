Генштаб назвав нові втрати росіян: що і скільки знищено

Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано

танків ‒ 4074 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9)

артилерійських систем – 4346 (+16)

РСЗВ – 661 (+3)

засоби ППО ‒ 410 (+2)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3666 (+14)

крилаті ракети ‒ 1271

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16)

спеціальна техніка ‒ 619 (+7)

За даними Генштабу на 8 липня, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

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