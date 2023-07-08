У Міноборони підбили підсумки 500 днів повномасштабної війни

Ганна Маляр розповіла про досягнення Сил оборони на різних напрямках.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила підсумки 500 днів широкомасштабної війни Росії проти України.
Про це Маляр повідомила у Telegram.
- 497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу".
- 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі.
- 451 день, як оборонці України відправили російський крейсер "Москва" на дно Чорного моря.
- 380 днів тому Україна отримали від союзників перші Himars.
- 373 дні, як був звільнений острів Зміїний.
- 305 днів тому розпочався контрнаступ у Харківській області, "безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ", - нагадала Маляр.
- 273 дні, як завдали перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику, і 239 днів тому "повернули наш Херсон", зазначила заступниця міністра.
- 113 днів тому Україна добилася ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна в Гаазі.
- 80 днів, як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot.
- 65 днів відтоді, як вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".
"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні", - додала заступниця міністра оборони.
Маляр також підкреслила, що "зовсім скоро починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога".
Нагадаємо, росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників. Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року ліквідували близько 233 тисяч 440 російських загарбників.
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