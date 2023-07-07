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На противагу США: Німеччина виступила проти надання касетних боєприпасів Україні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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На противагу США: Німеччина виступила проти надання касетних боєприпасів Україні

Німеччина виступила проти надання касетних боєприпасів Україні

У Німеччині не підтримують рішення президента США Джо Байдена.

У Німеччині виступили проти відправлення касетних боєприпасів до України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня, пише The Guardian.

За її словами, угода ССМ, підписана у норвезькій столиці 2008 року забороняє використання накопичення запасів, виробництва та передавання касетних боєприпасів.

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як держави-учасниці діє досягнута в Осло угода", - сказала Бербок.

Тим часом президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня.

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Дата публікації
Перегляди
740
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