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"Донечко, я вже вдома": ексклюзивні відео з останнього обміну полоненими

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Донечко, я вже вдома": ексклюзивні відео з останнього обміну полоненими

Обмін полоненими 6 липня / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

6 липня Україна повернула з російського полону додому 45 захисників.

СБУ та Держприкордонслужба показали зворушливі відео із останнього обміну полоненими, який відбувся вчора, 6 липня.

"Цей обмін, як і попередні, став можливим завдяки копіткій роботі та тривалим переговорам", – зазначили в СБУ.

Зокрема, на кадри потрапив перший дзвінок додому прикордонника, котрий щойно повернувся з полону.

"Донечко, я вже вдома", – сказав зворушений захисник.

На відео видно, що звільнені з полону захиснику – надзвичайно виснажені. Це ще раз підтверджує, що окупанти знущаються над нашими ув'язненими і морять їх голодом.

Обмін полоненими: СБУ та прикордонники показала щемливі відео

Обмін полоненими: СБУ та прикордонники показала щемливі відео

Нагадаємо, що вчора, 6 липня, відбувся черговий обмін полоненими. З ворожого полону повернули 45 захисників. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Також вчора з Росії повернули дітей бойової медикині. 6-річного Рената та 10-річну Варвару викрали окупанти та приховували це.

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Дата публікації
Перегляди
1349
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