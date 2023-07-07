"Донечко, я вже вдома": ексклюзивні відео з останнього обміну полоненими

СБУ та Держприкордонслужба показали зворушливі відео із останнього обміну полоненими, який відбувся вчора, 6 липня.

"Цей обмін, як і попередні, став можливим завдяки копіткій роботі та тривалим переговорам", – зазначили в СБУ.

Зокрема, на кадри потрапив перший дзвінок додому прикордонника, котрий щойно повернувся з полону.

"Донечко, я вже вдома", – сказав зворушений захисник.

На відео видно, що звільнені з полону захиснику – надзвичайно виснажені. Це ще раз підтверджує, що окупанти знущаються над нашими ув'язненими і морять їх голодом.