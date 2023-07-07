"Доченька, я уже дома": эксклюзивные видео последнего обмена пленными

6 июля Украина вернула из российского плена домой 45 защитников.
СБУ и Госпогранслужба показали трогательные видео по последнему обмену пленными, который состоялся вчера, 6 июля.
"Этот обмен, как и предыдущие, стал возможным благодаря кропотливой работе и длительным переговорам", – отметили в СБУ.
В частности, на кадры попал первый звонок домой пограничника, только что вернувшегося из плена.
"Доченька, я уже дома", – сказал тронутый защитник.
На видео видно, что освобожденные из плена защитнику чрезвычайно истощены. Это еще раз подтверждает, что оккупанты издеваются над нашими заключенными и морят их голодом.
Напомним, что вчера, 6 июля, прошел очередной обмен пленными. Из вражеского плена вернули 45 защитников. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.
Также вчера из России вернули детей боевой медикине. 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару похитили оккупанты и скрывали это.
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