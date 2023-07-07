"Доченька, я уже дома": эксклюзивные видео последнего обмена пленными

СБУ и Госпогранслужба показали трогательные видео по последнему обмену пленными, который состоялся вчера, 6 июля.

"Этот обмен, как и предыдущие, стал возможным благодаря кропотливой работе и длительным переговорам", – отметили в СБУ.

В частности, на кадры попал первый звонок домой пограничника, только что вернувшегося из плена.

"Доченька, я уже дома", – сказал тронутый защитник.

На видео видно, что освобожденные из плена защитнику чрезвычайно истощены. Это еще раз подтверждает, что оккупанты издеваются над нашими заключенными и морят их голодом.