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"Доченька, я уже дома": эксклюзивные видео последнего обмена пленными

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Доченька, я уже дома": эксклюзивные видео последнего обмена пленными

Обмен пленными 6 июля / Фото: Андрей Ермак/Facebook

6 июля Украина вернула из российского плена домой 45 защитников.

СБУ и Госпогранслужба показали трогательные видео по последнему обмену пленными, который состоялся вчера, 6 июля.

"Этот обмен, как и предыдущие, стал возможным благодаря кропотливой работе и длительным переговорам", – отметили в СБУ.

В частности, на кадры попал первый звонок домой пограничника, только что вернувшегося из плена.

"Доченька, я уже дома", – сказал тронутый защитник.

На видео видно, что освобожденные из плена защитнику чрезвычайно истощены. Это еще раз подтверждает, что оккупанты издеваются над нашими заключенными и морят их голодом.

Обмен пленными: СБУ и пограничники показали щемящие видео

Обмен пленными: СБУ и пограничники показали щемящие видео

Напомним, что вчера, 6 июля, прошел очередной обмен пленными. Из вражеского плена вернули 45 защитников. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

Также вчера из России вернули детей боевой медикине. 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару похитили оккупанты и скрывали это.

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Дата публикации
Просмотры
1066
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