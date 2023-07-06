З ворожого полону повернули 45 захисників та двох дітей: фото

З ворожого полону повернулися офіцери, сержанти, тероборонівці та цивільні. Серед них - двоє маленьких українців, яких викрадали росіяни.

Сьогодні, 6 липня, з ворожого полону повернули 45 українців. Серед них — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед тих, хто повернувся на рідну землю — двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.

Україна 6 липня повернула з полону 45 захисників / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - наголосив Єрмак.

Україна 6 липня повернула з полону 45 захисників / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Також сьогодні повернули додому незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

З російського полону 6 липня повернули двох дітей / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

За словами Єрмака, їхню матір, бойову медикиню, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.

Він додав, що команда ОП разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими та Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем продовжує виконувати завдання президента Володимира Зеленського - повернути всіх і зокрема українських діток.

"Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть. Слава нашим героям! Українці - найвища цінність держави!.. росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 11 червня. Тоді додому повернулись полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

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