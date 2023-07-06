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Зеленський відвідає Туреччину для зустрічі з Ердоганом: що відомо

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Зеленський відвідає Туреччину для зустрічі з Ердоганом: що відомо

Зеленський зустрінеться з Ердоганом. Фото: Радіо Свобода

Очільники держав зустрінуться у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де матиме перемовини з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє видання Sabah.

Президенти зустрінуться у Стамбулі.

Щодо деталей зустрічі поки не йдеться.

Днями стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін мав телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо військового заколота у РФ, який очолив ватажок "Вагнера" Євген Пригожин. 

Також Ердоган запропонував розслідувати підрив Каховської ГЕС разом із експертами з Росії. В червні підчас розмови з Володимиром Зеленським очільник Туреччини запропонував створити міжнародну комісію з розслідування вибуху на дамбі Каховської ГЕС, включивши до неї експертів із держави-агресорки.

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Дата публікації
Перегляди
378
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