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Путін поговорив з Ердоганом щодо заколоту в країні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Путін поговорив з Ердоганом щодо заколоту в країні

Володимир Путін поговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. / Фото: Associated Press

Нібито ініціювала розмову Анкара.

Російський диктатор Володимир Путін обговорив телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом військовий заколот у Росії, який очолив ватажок "Вагнера" Євген Пригожин. 

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Зазначається, що розмова двох президентів відбулася "за ініціативою турецької сторони". Нібито Ердоган  "висловив повну підтримку крокам російського керівництва".

До слова, раніше Путін зателефонував президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та диктатору Білорусі Олександру Лукашенку.

Як повідомлялося, в ніч проти 24 червня найманці ПВК  "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії. "Вагнерівці" увійшли до Ростова та Воронежа. Вони рухаються до Москви. Текстова онлайн-трансляція подій - на сайті ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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