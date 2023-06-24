Путін поговорив з Ердоганом щодо заколоту в країні

Російський диктатор Володимир Путін обговорив телефоном з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом військовий заколот у Росії, який очолив ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Зазначається, що розмова двох президентів відбулася "за ініціативою турецької сторони". Нібито Ердоган "висловив повну підтримку крокам російського керівництва".

До слова, раніше Путін зателефонував президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та диктатору Білорусі Олександру Лукашенку.

Як повідомлялося, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії. "Вагнерівці" увійшли до Ростова та Воронежа. Вони рухаються до Москви. Текстова онлайн-трансляція подій - на сайті ТСН.ua.

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