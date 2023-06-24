Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін наказав ліквідувати Пригожина, бо боїться "боїв у Москві" - ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
9550
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін наказав ліквідувати Пригожина, бо боїться "боїв у Москві" - ЗМІ

Путін наказав ліквідувати Пригожина / Фото: ТСН.ua

Путін вимагає не допустити боїв у Москві.

Російський диктатор Володимир Путін через збройне повстання ПВК "Вагнер" наказав ліквідувати терориста Євгенія Пригожина. Диктатор вимагає від російської армії не допустити вуличних боїв у Москві. 

Про це пишуть "Важные истории" з посиланням на свої джерела. 

Джерело видання у Кремлі стверджує, що диктатор Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина, щоб уникнути боїв у Москві. 

Кремлівське джерело стверджує у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Зараз кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, росгвардії, МВС і ФСБ.

"Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один - точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", - пише видання. 

Переворот ПВК "Вагнер" у Росії: що відомо 

Ввечері, 13 червня, терорист Євгеній Пригожин заявив, що позиції бойовиків "Вагнер" обстріляла російська авіація. Через це він почав погрожувати міністру оборони РФ Шойгу та керівнику генштабу РФ Герасимову. 

Згодом бойовики почали захоплювати військові об'єкти у Ростові-на-Дону та Воронежі. Вони заявляють про знищення військової техніки окупаційної армії РФ. 24 червня стало відомо, що колона ПВК "Вагнер" рухається у бік Москви. 

За даними ЗМІ, диктатор Путін уже втік зі столиці країни-агресорки. 

Читайте також:

У Ростові стався вибух біля захопленого штабу Південного Військового Округу

У Ростові стався вибух біля захопленого штабу Південного Військового Округу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
9550
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація