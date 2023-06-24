Путін наказав ліквідувати Пригожина, бо боїться "боїв у Москві" - ЗМІ

Путін вимагає не допустити боїв у Москві.

Російський диктатор Володимир Путін через збройне повстання ПВК "Вагнер" наказав ліквідувати терориста Євгенія Пригожина. Диктатор вимагає від російської армії не допустити вуличних боїв у Москві.

Про це пишуть "Важные истории" з посиланням на свої джерела.

Джерело видання у Кремлі стверджує, що диктатор Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина, щоб уникнути боїв у Москві.

Кремлівське джерело стверджує у ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Зараз кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, росгвардії, МВС і ФСБ.

"Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один - точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію за все це неподобство", - пише видання.

Переворот ПВК "Вагнер" у Росії: що відомо

Ввечері, 13 червня, терорист Євгеній Пригожин заявив, що позиції бойовиків "Вагнер" обстріляла російська авіація. Через це він почав погрожувати міністру оборони РФ Шойгу та керівнику генштабу РФ Герасимову.

Згодом бойовики почали захоплювати військові об'єкти у Ростові-на-Дону та Воронежі. Вони заявляють про знищення військової техніки окупаційної армії РФ. 24 червня стало відомо, що колона ПВК "Вагнер" рухається у бік Москви.

За даними ЗМІ, диктатор Путін уже втік зі столиці країни-агресорки.

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