Путін втік з Москви — ЗМІ

Путін екстрено вилетів із Москви до Валдаю. У Кремлі все спростовують.

Російський диктатор Володимир Путін нібито втік з Москви до Санкт-Петербурга.

Про це свідчать дані моніторигнового ресурсу Flightradar24, а також повідомляє УП з посиланням на власні джерела в розвідці.

"У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай", - стверджує анонімне джерело УП.

Крім того, у Москві вирують панічні настрої та відбувається підготовка до мінування мостів у столиці Росії.

Водночас у Кремлі таку інформацію заперечують. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков каже, що Путін продовжує працювати на робочому місці.

Натомість у Мережі шириться інформація, що з Москви виїхав і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У його секретаріаті це також відкидають, мовляв, Медведєв, його помічники і секретаріат нібито перебувають на робочих місцях і виконують свої обов'язки.

За інформацією Flightradar24, з Москви вилетіли також кілька літаків, на яких традиційно переміщається російська верхівка. Крім того, у бік Санкт-Петербурга нібито вирушив і літак з "червоною кнопкою" Путіна — ТУ-214ПУ. Він стартував із Внуково.

Наразі офіційного підтвердження такій інформації немає.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

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