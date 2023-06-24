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"Йдемо на Москву": Пригожин відповів на звернення Путіна

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2204
Час на прочитання
1 хв
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"Йдемо на Москву": Пригожин відповів на звернення Путіна

Очільник "вагнерівців" Євген Пригожин відповів на звернення Путіна. ФОТО: скриншот

Ватажок терористів своїх бійців назвав "патріотами своєї країни". 

Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на звернення Володимира Путіна і заявив, що його бійці не будуть підчинятися йому і готові йти на Моску. 

Про це він сказав у новому аудіозверненні, опублікованому на своєму тг-каналі.

"З приводу зради Батьківщини – президент глибоко помилився. Ми патріоти своєї Батьківщини, ми воювали та воюємо, всі бійці ПВК Вагнера. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще когось прийти з повинною", - сказав Пригожин.

Ватажок терористів звинуватив російських посадовців у корупції та беззаконі, а своїх бійців назвав "патріотами своєї країни". 

"Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною, ми йшли і воювали, але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які були на них покладені, також розкрадаються. А чинуші сидять, заощаджують гроші для себе, саме для того випадку, який стався сьогодні, коли хтось іде на Москву. Ми – патріоти, а ті, хто сьогодні нам протистоїть – це ті, хто зібралися навколо покидьків", - закінчив Пригожин свій аудіозапис.

Новина доповнюється...

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Дата публікації
Перегляди
2204
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