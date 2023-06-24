Вранці росіяни атакували "Калібрами" Одеську область: що відомо

Вранці суботи, 24 червня, армія Російської Федерації атакувала ракетами Одеську область. Окупанти запустили два "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив голова голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"За результатами повітряного бою одну ракету знищено. Інша, обстріляна, впала на відкриту територію", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. Минулося без людських жертв.

До слова, повітряну тривогу на Одещині оголошували двічі: після опівночі - від 01:44 до 04:03, а зранку - від 05:35 до 06:44.

Як повідомлялося, російські війська вночі 24 червня під час повітряної тривоги завдали ударів по території України. Окупанти вдарили крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс і Ту-22м3, ракетами морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

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