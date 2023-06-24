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Утром россияне атаковали "Калибрамы" Одесскую область: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Утром россияне атаковали "Калибрамы" Одесскую область: что известно

Утром 24 июня россияне запустили "Калибры" по Одесщине. / Фото: Associated Press

Обошлось без жертв.

Утром субботы, 24 июня, армия Российской Федерации атаковала ракетами Одесскую область. Оккупанты запустили два "Калибра" из акватории Черного моря.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"По результатам воздушного боя одна ракета уничтожена. Другая, обстрелянная, упала на открытую территорию", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, взрывной волной повреждено складское здание. Обошлось без человеческих жертв.

К слову, воздушную тревогу в Одесской области объявляли дважды: после полуночи — с 01:44 до 04:03, а утром — с 05:35 до 06:44.

Как сообщалось, российские войска ночью 24 июня во время воздушной тревоги нанесли удары по территории Украины. Оккупанты ударили крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3, ракетами морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

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Дата публикации
Просмотры
2220
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