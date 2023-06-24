Путін вперше відреагував на повстання Пригожина: що сказав диктатор

Ватажок ВПК "Вагнера" Євген Пригожин минулої ночі підняв повстання проти військового керівництва РФ. Водночас Путін лише зараз вирішив відреагувати на події у власній країні.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на воєнний заколот "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

Відповідне відеозвернення транслювали російські пропагандистські ЗМІ.

Путін звернувся до громадян Росії, особового складу ЗС РФ та правоохоронців. Диктатор вкотре заявив, що "проти РФ спрямована вся військова машина Заходу", а імені Пригожина навіть не згадав.

Він назвав те, що відбувається, "зрадою своєї країни і народу", і заявив, що ця ситуація "послаблює Росію".

"Росію заколотом намагаються штовхати до поразки і капітуляції. Дії проти заколотників будуть жорсткими", - спробував налякати російський диктатор.

Він пообіцяв "зробити все, щоб відстояти країну". Водночас зізнався, що "ситуація в Ростові-на-Дону під час збройного заколоту залишається складною". Там наразі "фактично заблоковано роботу цивільного і військового управління" РФ.

"Армія і правоохоронці отримали необхідні накази", - сказав Путін.

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин підняв у Росії заколот проти військового керівництва країни-агресорки. Наразі відомо про захоплення Ростова-на-Дону, низки федеральних трас, штабів Південного округу та інших об'єктів.

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