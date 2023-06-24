Путин сбежал из Москвы — СМИ

Путин экстренно вылетел из Москвы в Валдай. В Кремле все опровергают.

Российский диктатор Владимир Путин якобы сбежал из Москвы в Санкт-Петербург.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24, а также сообщает УП со ссылкой на собственные источники в разведке.

"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", – утверждает анонимный источник УП.

Кроме того, в Москве бушуют панические настроения и проходит подготовка к минированию мостов в столице России.

В то же время в Кремле такую информацию отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит, что Путин продолжает работать на рабочем месте.

В Сети же распространяется информация, что из Москвы выехал и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В его секретариате это также исключают, мол, Медведев, его помощники и секретариат якобы находятся на рабочих местах и выполняют свои обязанности.

По информации Flightradar24, из Москвы вылетели также несколько самолетов, на которых традиционно перемещается российская верхушка. Кроме того, в сторону Санкт-Петербурга якобы двинулся и самолет с "красной кнопкой" Путина — ТУ-214ПУ. Он стартовал с Внуково.

Пока официального подтверждения такой информации нет.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил походом на столицу Москву.

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