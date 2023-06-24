В России резко обрушились рубль и акции на фоне бунта Пригожина

Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его НДС намерено дойти до Москвы.

На фоне мятежа предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в Москве российские банки резко подняли курсы валют. В частности в обменниках доллар у многих из них превысил 90 рублей, евро – 100 рублей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Самые высокие курсы предлагает Росбанк – 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро.

"По состоянию на 13.30 в Москве курс обменников на покупку доллара колеблется в районе 80-85 рубль/доллар, а вот продают валюту обменники по 95-100, иногда даже по 200. При этом во многих обменниках и банках курс валют заморожен со вчерашнего вечера", – указано в сообщении.

Кроме того, начали стремительно падать и акции российских компаний.

Акции российских компаний резко упали

Отметим, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих сторонников захватил штаб южного военного округа. Пригожин выдвинул свои требования.

Тем временем на подходах у Москвы российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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