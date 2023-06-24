Москву готовят к обороне от "вагнеровцев" (видео)

В РФ власти готовятся к обороне Москвы от возможного вторжения ПИК "Вагнер".

На подходах к Москве российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

В частности, российские телеграмм-каналы сообщают о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе (М2 "Крым") в районе города Серпухов.

"Это 80 км южнее МКАДа. Также сообщается об ограничениях в движении по параллельной трассе М4 "Дон". Ранее утверждалось, что именно по ней двигается колонна вагнеровцев", — указано в сообщении.

Силовики стратегическую переправу закрыли полными песка самосвалами и наполненными водой поливочными машинами.

"В Серпухове (Московская область) заметили десятки военных: сообщается, что на мосту через Оку военные разворачивают заградительные средства: пулеметы, гранатометы", – пишут телеграмм-каналы.

Кроме того, сообщают о частичном перекрытии трассы "Урал", которая идет от Москвы на юг через Рязань.

"Ситуация в Москве: военная техника, полиция и коммунальные автомобили на въездах в город на Киевском шоссе, Рублевском шоссе и в районе Липецкой улицы на въезде с трассы М4 Дон. В Ясенево на одной точке полиция, военные, БТР и коммунальная техника. Военные разгружают мешки с песком, которые используют для сооружения простейших укреплений", — пишет "Осторожно, Москва".

В Москву подтягивают танки

В ответ мэр Москвы Сергей Собянин уверяет, что информация о перекрытиях на въездах в Москву и выездах из нее не соответствует действительности и никаких ограничений нет.

"Трудности могут возникать в связи с ужесточением проверок", - говорит он.

Из-за паники в Москве также проверяют подвалы домов и даже допускают введение комендантского часа.

"В Москве с вечера 23 июня продолжаются плановые проверки объектов городской инфраструктуры, в том числе подвалов домов и близлежащих территорий", - пишет «Медуза».

Тем временем глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих сторонников захватил штаб южного военного округа. Пригожин выдвинул свои требования.

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