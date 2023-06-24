Москву готують до оборони від "вагнерівців" (відео)

У РФ влада готується до оборони Москви від можливого вторгнення ПВК "Вагнер".

На підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

Зокрема російські телеграм-канали повідомляють про перекриття мосту через Оку на Сімферопольському шосе (М2 "Крим") в районі міста Серпухов.

"Це 80 км на південь від МКАДа. Також повідомляється про обмеження в русі по паралельній трасі М4 "Дон". Раніше стверджувалося, що саме по ній рухається колона вагнерівців", - вказано у повідомленні.

Силовики стратегічну переправу закрили повними піску самоскидами і наповненими водою поливальними машинами.

"У Серпухові (Московська область) помітили десятки військових: повідомляється, що на мосту через Оку військові розгортають загороджувальні засоби: кулемети, гранатомети", - пишуть телеграм-канали.

Крім того, повідомляють про часткове перекриття траси "Урал", яка йде від Москви на південь через Рязань.

"Ситуація в Москві: військова техніка, поліція і комунальні автомобілі на в'їздах в місто на Київському шосе, Рубльовському шосе і в районі Липецької вулиці на в'їзді з траси М4 Дон. У Ясенево на одній точці поліція, військові, БТР і комунальна техніка. Військові розвантажують мішки з піском, які використовують для спорудження найпростіших укріплень", - пише "Обережно, Москва".

До Москви підтягують танки

Що відповіли у РФ?

У відповідь мер Москви Сергій Собянін запевняє, що інформація про перекриття на в'їздах до Москви та виїзди з неї не відповідає дійсності та жодних обмежень немає.

"Труднощі можуть виникати у зв'язку з посиленням перевірок", - каже він.

Через паніку у Москві також перевіряють підвали будинків і навіть допускають запровадження комендантської години.

"У Москві з вечора 23 червня продовжуються планові перевірки об'єктів міської інфраструктури, у тому числі підвалів будинків і прилеглих територій", - пише «Медуза».

Тим часом, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

Читайте також: