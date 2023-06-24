В Україні стрімко здорожчала картопля: які ціни наразі

Сьогодні ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг.

В Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Так, станом на сьогодні ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг — це в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання — фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.

При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

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