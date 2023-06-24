В Украине резко подорожал картофель: какие цены сейчас

Сегодня цена на прошлогодний картофель варьируется в пределах 9-12 грн/кг.
В Украине начал стремительно дорожать картофель урожая 2022 года.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Так, по состоянию на сегодняшний день цена на прошлогодний картофель варьируется в пределах 9-12 грн/кг — это в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Эксперты говорят, что причина столь стремительного подорожания – фактическое завершение сезона реализации картофеля на украинском рынке.
При этом аналитики отмечают, что практически весь прошлый сезон стоимость картофеля урожая 2022 года удерживалась на достаточно низком уровне. И только к концу текущего сезона украинские производители существенно повысили отпускные цены на свою продукцию.
Напомним:
С июля 2023 года в Украине могут вырасти цены на муку, поэтому и на основной продукт – хлеб.
В мае 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлялась до 15,3% с 17,9% в апреле. Согласно прогнозу Национального банка Украины, в дальнейшем рост цен будет замедляться не так быстро.
НБУ прогнозирует, что теракт российских оккупантов на Каховской ГЭС обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию. Причиной станет подорожание овощей.
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