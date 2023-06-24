Пригожин брехав про "снарядний голод" і готувався до повстання два місяці — росЗМІ

У Росії триває воєнне повстання "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним. У ПВК в розпорядження "величезний запас" зброї.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готувався до повстання у Росії протягом кількох місяців.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Gulagu.net.

Там стверджують, що захопленням Ростова "вагнерівцями" командує Олександр "Ратибор" Кузнєцов (1 штурмовий загін), обороною північно-східної частини — командир 7 ШЗ Федір "Барин" Лещук, який прописаний у Калузькій області РФ.

"Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито "снарядний голод", 1 і 7 ШЗ мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці", - пише росЗМІ.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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