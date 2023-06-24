Пригожин врал о "снарядном голоде" и готовился к восстанию два месяца — росСМИ

В России продолжается военное восстание "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным. В ЧВК в распоряжение "огромный запас" оружия.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовился к восстанию в России несколько месяцев.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Gulagu.net.

Там утверждают, что захватом Ростова "вагнеровцами" командует Александр "Ратибор" Кузнецов (1 штурмовой отряд), обороной северо-восточной части — командир 7 ШЗ Федор "Барин" Лещук, прописанный в Калужской области РФ.

"Весь апрель и май Пригожин лгал о якобы "снарядном голоде", 1 и 7 ШЗ располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов". Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий продолжалась более 2 месяцев", – пишет росСМИ.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников пригрозил походом на столицу Москву.

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