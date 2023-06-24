У Росії різко обвалилися рубль та акції на тлі бунту Пригожина

Очільник "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що його ПВК має намір дійти до Москви.

На тлі заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Москві російські банки різко підняли курси валют. Зокрема в обмінниках долар у багатьох з них перевищив 90 рублів, євро - 100 рублів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Найвищі курси пропонує Росбанк - 105 рублів за долар і 115 рублів за євро.

"Станом на 13.30 в Москві курс обмінників на покупку долара коливається в районі 80-85 рубль/долар, а ось продають валюту обмінники по 95-100, інколи навіть по 200. При цьому в багатьох обмінниках і банках курс валют заморожений з учорашнього вечора", - вказано у повідомленні.

Крім того, почали стрімко падати і акції російських компаній.

Акції російських компаній різко впали

Зазначимо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

Тим часом на підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

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