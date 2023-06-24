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У Росії різко обвалилися рубль та акції на тлі бунту Пригожина

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Росії різко обвалилися рубль та акції на тлі бунту Пригожина

У РФ різко обвалився рубль / Фото: pixabay.com

Очільник "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що його ПВК має намір дійти до Москви.

На тлі заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Москві російські банки різко підняли курси валют. Зокрема в обмінниках долар у багатьох з них перевищив 90 рублів, євро - 100 рублів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Найвищі курси пропонує Росбанк - 105 рублів за долар і 115 рублів за євро.

"Станом на 13.30 в Москві курс обмінників на покупку долара коливається в районі 80-85 рубль/долар, а ось продають валюту обмінники по 95-100, інколи навіть по 200. При цьому в багатьох обмінниках і банках курс валют заморожений з учорашнього вечора", - вказано у повідомленні.

Крім того, почали стрімко падати і акції російських компаній.

Акції російських компаній різко впали / ©
Акції російських компаній різко впали

Зазначимо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

Тим часом на підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

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Дата публікації
Перегляди
7289
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