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Путин поговорил с Эрдоганом по поводу мятежа в стране

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8672
Время на прочтение
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Путин поговорил с Эрдоганом по поводу мятежа в стране

Владимир Путин побеседовал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. / Фото: Associated Press

Якобы инициировала разговор Анкара.

Российский диктаторВладимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом военный мятеж в России, возглавивший главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что разговор двух президентов состоялся "по инициативе турецкой стороны". Якобы Эрдоган "выразил полную поддержку шагам российского руководства".

К слову, ранее Путин позвонил по телефону президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистану Шавкату Мирзиоеву и диктатору Беларуси Александру Лукашенко.

Как сообщалось, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России. "Вагнеровцы" вошли в Ростов и Воронеж. Они двигаются в Москву. Текстовая онлайн-трансляция событий – на сайте ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
8672
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