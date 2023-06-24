Путин поговорил с Эрдоганом по поводу мятежа в стране

Российский диктаторВладимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом военный мятеж в России, возглавивший главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что разговор двух президентов состоялся "по инициативе турецкой стороны". Якобы Эрдоган "выразил полную поддержку шагам российского руководства".

К слову, ранее Путин позвонил по телефону президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистану Шавкату Мирзиоеву и диктатору Беларуси Александру Лукашенко.

Как сообщалось, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России. "Вагнеровцы" вошли в Ростов и Воронеж. Они двигаются в Москву. Текстовая онлайн-трансляция событий – на сайте ТСН.ua.

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