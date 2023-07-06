Зеленский посетит Турцию для встречи с Эрдоганом: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию, где пройдет переговоры с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает издание Sabah.

Президенты встретятся в Стамбуле.

Относительно деталей встречи пока речь не идет.

На днях стало известно, что у российского диктатора Владимира Путина был телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по поводу военного мятежа в РФ, возглавившего главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

Также Эрдоган предложил расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России. В июне во время разговора с Владимиром Зеленским глава Турции предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на дамбе Каховской ГЭС, включив в нее экспертов из государства-агрессоры.

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