У Запоріжжі прогримів вибух

Про наслідки наразі невідомо.
У Запоріжжі пролунав потужний вибух, після цього в області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Варто зазначити, що о 12:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу. Станом на 12:15 це тільки Запорізька область (у Луганській області і Криму тривога стабільна).
Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 липня, російські військові обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області. Смертельні поранення дістала жінка.
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