У Запоріжжі прогримів вибух

У Запоріжжі пролунав потужний вибух, після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Варто зазначити, що о 12:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу. Станом на 12:15 це тільки Запорізька область (у Луганській області і Криму тривога стабільна).

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 липня, російські військові обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області. Смертельні поранення дістала жінка.

Читайте також: