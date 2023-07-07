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У Запоріжжі прогримів вибух

У Запоріжжі прогримів вибух

У Запоріжжі чути звуки вибухів / Фото: slovoidilo.ua

Про наслідки наразі невідомо.

У Запоріжжі пролунав потужний вибух, після цього в області було оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляє "Суспільне".

Варто зазначити, що о 12:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу. Станом на 12:15 це тільки Запорізька область (у Луганській області і Криму тривога стабільна).

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 липня, російські військові обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області. Смертельні поранення дістала жінка.

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