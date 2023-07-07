"Такого Львів ще не бачив": Садовий про атаку на місто 6 липня

Вранці, 7 липня, рятувальники знайшли під завалами будинку 10 загиблу людину. Пошуково-рятувальны роботи на місці трагедії завершено.

Про це повідомив мер міста Андрій в етері національного марафону.

"Велика подяка МНС-никам, вони працювали всю ніч. Щойно витягли останнє тіло, це є жінка. Взагалі ми маємо 9 жінок вбитих "Калібрами" і одного чоловіка. Дуже багато людей звернулися за медичною допомогою, всі її отримали. Зона ураження дуже велика була. Окрім тих двох будинків, в які прямо влучив "Калібр", ще була вибухова хвиля, близько 35 будинків отримали пошкодження - вікна повилітали, двері, тріщини. Гуртожитки Політехніки, офісний центр - повністю зруйнована одна частина. Це трагічна ситуація. Такого Львів ще не бачив. І це буферна зона ЮНЕСКО. Ми мали таку думку, що частина ЮНЕСКО не буде атакована, але для тих нелюдів це не має жодного значення. Всім допомагаємо, людей розселили в містечку поруч для тимчасово переміщених осіб. Сьогодні вже будуть приступати будівельники до відбудовування тих будинків, на завтра будемо більш-менш розуміти термін. 40 людей лишилися без даху над головою. Дуже багато помешкань потребують ремонту", - сказав він.

Масована атака по Львову: що відомо

У ніч проти 6 липня Львів зазнав ракетного обстрілу з боку російських окупантів, які використовували ракети "Калібр". Було зафіксовано влучання по житлових кварталах, і одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок, під завалами якого опинилися люди.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами офіційного представника відомства, ракети "Калібр", випущені російською стороною, спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс. Вони прямували вздовж річища річки Дніпро, щоб обійти протиповітряну оборону.

Наразі відомо, що 10 осіб загинули.

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