"Такого Львов еще не видел": Садовый об атаке на город 6 июля

Утром, 7 июля, спасатели обнаружили под завалами дома 10 погибшего человека. Поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены.

Об этом сообщил мэр города Андрей в эфире национального марафона.

"Большая благодарность МЧС-никам, они работали всю ночь. Как только вытащили последнее тело, это женщина. Вообще мы имеем 9 женщин убитых "Калибрами" и одного мужчины. Очень многие обратились за медицинской помощью, все ее получили. Зона поражения очень большая. Кроме тех двух домов, в которые прямо попал "Калибр", еще была взрывная волна, около 35 домов получили повреждения — окна вылетели, двери, трещины. Общежития Политехники, офисный центр — полностью разрушена одна часть. Это трагическая ситуация. Такого Львов еще не видел. И это буферная зона ЮНЕСКО. Мы считали, что часть ЮНЕСКО не будет атакована, но для тех извергов это не имеет никакого значения. Всем помогаем, людей расселили в городке рядом для временно перемещенных лиц. Сегодня уже будут приступать строители до восстановления тех домов, на завтра будем более-менее понимать сроки. 40 человек остались без крыши над головой. Очень многие помещения нуждаются в ремонте", — сказал он.

Массированная атака по Львову: что известно

В ночь на 6 июля Львов подвергся ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". Было зафиксировано попадание по жилым кварталам, и одна из ракет попала в многоквартирный дом, под завалами которого оказались люди.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, однако внезапно сменили курс. Они направлялись вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.

Известно, что 10 человек погибли.

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