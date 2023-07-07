Контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил, что мешает Украине наступать быстрее

У Армии РФ было 9 месяцев для подготовки к украинскому контрнаступлению, именно за это время западные партнеры решали, какое вооружение передать Украине. Это свидетельствует о том, что спешить с контрнаступлением не стоит.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, из-за размышлений союзников Украина потеряла время. Окупационная подготовила мощные инженерные и фортификационные сооружения сразу на нескольких направлениях.

"Соответственно, сейчас наше контрнаступление проходит в очень сложных условиях — из-за минных полей, из-за серьезно укрепленных рубежей обороны. При этом на юге Запорожской области таких рубежей обороны по меньшей мере три. При таких условиях отправлять буквально на лобовые штурмы украинские штурмовые бригады — это значит погубить наших воинов. Разве это цель нашей наступательной кампании? Нет", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что для реализации плана контрнаступления нужны ресурсы и время.

"Обратите внимание: за июнь мы уничтожили российскую артиллерию втрое больше, чем обычно в течение месяца. Также наблюдается значительное увеличение уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, инженерных машин, в том числе для минирования типа "Земледелие", — говорит Селезнев.

Украинским войскам удается уничтожать объекты, которые россияне держат на случай масштабного контрнаступления.

"Потому что, не имея таких ресурсов, враг в перспективе фактически не сможет оказать нам серьезного сопротивления. Сейчас тенденция такова, что даже несмотря на то, что украинская армия наступает, тем не менее, у россиян потерь в технике больше, чем у украинских сил" обороны, ведущие наступление", — рассказывает эксперт.

Он резюмирует, что ВСУ, прежде чем перейти к полномасштабному контрнаступлению, уничтожают военный потенциал: "Потому что, не имея таких ресурсов, враг в перспективе фактически не сможет оказать нам серьезного сопротивления. Сейчас тенденция такова, что даже несмотря на то, что украинская армия наступает, тем не менее, у россиян потерь в технике больше, чем у ведущих наступление украинских Сил обороны".

Отметим, что российские войска пытаются максимально давить на украинских бойцов на юге, однако в ночь на 7 июля очень мощно работали ВСУ – атаковали и защищались.

В то же время с Силы обороны Украины добились успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение в Запорожском направлении.

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