В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье раздался мощный взрыв, после этого в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Следует отметить, что в 12:02 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. По состоянию на 12.15 это только Запорожская область (в Луганской области и Крыму тревога стабильная).

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июля, российские военные обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области. Смертельные ранения получила женщина.

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