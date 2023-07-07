Годами ждал "сигнала": СБУ поймала агента-"консерву" ФСБ на оборонном заводе

Российские спецслужбы завербовали украинца задолго до начала полномасштабного вторжения, когда он работал в РФ на разных предприятиях.

В Кировоградской области контрразведка Службы безопасности Украины поймала расконсервированного агента российской ФБС, получившего задачу от врага – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Фигуранту удалось добиться назначения на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу же приступил к сбору разведданных в пользу РФ, но СБУ тщательно документировала каждый его шаг", — говорят в Службе безопасности.

Прежде всего, российский агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Контрразведчики Службы безопасности задержали фигуранта "с поличным", когда он скрыто фотографировал тайные документы.

СБУ задержала агента ФСБ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области / Фото: СБУ

По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения РФ. В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего продолжительного пребывания в России, где работал на разных предприятиях.

СБУ задержала агента ФСБ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области / Фото: СБУ

Впоследствии его перевели в режим ожидания и отправили в Украину, где активировали после начала полномасштабного вторжения. Передавал он секретные сведения через один из мессенджеров. Главной наградой, которую предателю пообещала ФСБ, был выезд в Россию и получение гражданства страны-агрессора.

Теперь следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, собиравшего для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

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