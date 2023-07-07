Россияне атаковали с воздуха и земли: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций по состоянию на 7 июля.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела из минометов и артиллерии, всего 10 взрывов, Корюковский и Новгород-Северский районы, без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Ночью и утром враг совершил 5 обстрелов (18 взрывов). Обстреляны 3 территориальные громады – Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская.

Запорожская область: российские войска совершили 67 обстрелов 11 городов и сел Запорожской области. В настоящее время поступило 20 сообщений о разрушении жилищной инфраструктуры.

Авиаудар пришелся по Новодаровке, дважды враг атаковал из БПЛА Полтавку, 7 ударов совершил с РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке и Малиновке, 57 артиллерийских обстрелов — по Гуляйполю, Железнодорожному, Красному Волшебному, Полтавке, Преображенцам, Камьян. В Гуляйполе смертельные ранения получила 56-летняя женщина.

Днепропетровщина: ночью враг атаковал область "шахидами". 6 беспилотников сбили.

Обломки одного из них упали на авто. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли.

Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Из-за возгорания горюче-смазочных материалов и газопровода пожар был масштабным. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало 4-метровой высоты. Его спасатели уже потушили. Никто не пострадал.

По Никополю агрессор ударил по тяжелой артиллерии. Никто не пострадал.

Харьковщина: в течение суток оккпанты обстреляли из минометов и артиллерии Чернещину, Одноробовку, Гоптивку, Красное Первое, Фихоловку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную и Кисловку.

В пгт Печенеги Чугуевского района автомобиль дорожной службы (грейдер) взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадал водитель – 53-летний мужчина.

В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела горела отдельно стоящая хозяйственная постройка.

В с. Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела возник пожар в неэксплуатируемом здании железнодорожного вокзала. Без пострадавших.

В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, госпитализирована.

В с. Длинное Купянского района мальчик 15 лет с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, в результате чего произошла вспышка и пострадавший получил ожоги, госпитализирован.

Луганщина: вблизи Кармазиновки, южнее Сватового, попытались продвинуться захватчики. Свои попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций враг поддерживал авиацией, но результата не добился.

По этому населенному пункту, а также по Невскому россияне ударили еще и с воздуха.

Не прекращаются и обстрелы артиллерией – за прошедшие сутки противник их направил по Белогоровке и Невскому. За сутки противник совершил 100 обстрелов (467 снарядов).

Донецкая область: оккупанты совершили 26 обстрелов в сутки. Обстреляли 16 населенных пунктов области: За сутки – 1 погибший, 5 раненых.

Николаевщина: ночью противником была совершена атака вражескими ударными БПЛА "Шахид-136" по городу Очаков. Силами по средствам противовоздушной обороны было уничтожено пять дронов. В результате падения обломков произошло воспламенение здания на территории базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Подробная информация о последствиях разрушений и пострадавших уточняется.

Вчера в течение дня и сегодня утром враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате одного из обстрелов повреждены жилые дома, произошло возгорание одноэтажного складского помещения и возник пожар сухой травы на открытой территории. Пока известно об одном пострадавшем, получившем легкие ранения.

Также обстрелы по акватории Очаковской громады фиксировали вчера днем, вражеские артиллерийские удары наносились по береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Сегодня ночью произошел обстрел населенных пунктов Гороховской громады ракетами С-300, в результате чего в одном населенном пункте разрушена база сельхоза: уничтожены склады, техника и зерно. Предварительно – без пострадавших.

В другом населенном пункте на месте попадания в радиусе 200 м повреждены все окна жилых домов и обломками поврежден газопровод. Предварительно – без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 77 обстрелов (371 снаряд), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (37 снарядов).

Российские военные попали в районы 27 населенных пунктов области; здание дома культуры (с.Таврическое); здание магазина (г.Херсон).

Всего за сутки из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Из-за обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь.

В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь. Из-за российского удара по Херсону пострадали три мирных человека. Враг ударил по жилому дому. Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летний мужчина госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Под российские обстрелы попал и продуктовый магазин. У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает.

Враг также осуществил обстрел из БПЛА с.Золотая балка, ранения получила 63-летняя женщина.

В результате вражеского авиационного удара по с.Змиевка ранения получили двое мужчин.