"Мы знаем, как переломить ход этой войны" — Игнат

Украине для борьбы с российскими захватчиками требуются не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он говорит, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы свидетельствует о том, что Украину будут поддерживать и дальше, вероятно, еще более мощным вооружением.

"Нам очень нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Мы понимаем, как можно ими изменить ход боевых действий, как можно изменить ход боевых действий F-16, который сможет сделать очень многое и переломить ход этой войны", — сказал спикер. .

Кассетные боеприпасы для Украины

Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В Германии выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

Испания и Великобритания вслед за Германией не поддержали решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы.

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