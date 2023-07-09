Оккупанты убили 10 человек в Донецкой области и обстреляли 8 областей: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра и как прошла ночь.

Черниговщина

За сутки – четыре обстрела (21 взрыв) по Новгород-Северскому району. Враг бил из минометов, а также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили семь обстрелов приграничья. Зафиксировано 22 взрыва. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Эсманская громады.

Эсманская громада: произведен сброс с БПЛА трех взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден частный дом.

Запорожская область

За минувшие сутки враг нанес 47 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Управляемой авиабомбой оккупанты попали по Орехову, из РСЗО обстреляли Красное, Новодаровку и Темировку, 42 артиллерийских ударов пришлись по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Ольговскому, Преображенцу, Степногорску. Разрушения подверглись 24 гражданским объектам: дома, хозяйственные сооружения, другое имущество. Прошло без пострадавших.

Днепропетровщина

Вчера агрессор целил по Марганецкой громаде Никопольского района. Дважды бил по тамошним селам из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.

Харьковщина

По области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям приграничных сел Милово, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района. Обстреляли из минометов и артиллерии более 10 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Дом, Волчанск, Варваровка, Кирпичное Чугуевского района, Фихоловка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района. Прошло без пострадавших.

В с. Загрызино Изюмского района в результате обстрела горела хвойная подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Луганщина

Вчера авиация оккупантов работала в районах Новолюбовки, Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Дибровы – почти по всей линии фронта. Атаковать враг пытался в направлении Стельмаховки и Новоселовского, но встретил сопротивление наших защитников. За сутки противник совершил 124 обстрела (589 снарядов).

Донетчина

За сутки оккупанты совершили 16 обстрелов, обстреляли 13 населенных пунктов: Лиман, Часов Яр, Красногоровка, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Ямполь, с.Предтечино, с.Богоявленка, с.Благодатное, с.Закитное,, Краматорск. Повреждены 12 жилых домов (из них четыре – многоквартирных), 10 гражданских автомобилей, два магазина, помещение молодежного центра. В Донецкой области за сутки: 10 погибших, 13 раненых.

Николаевщина

Вчера и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера были зафиксированы вражеские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 59 обстрелов (334 снаряда), из них по г. Херсон — четыре обстрела (16 снарядов). Российские военные попали в районы 21 населенного пункта области; территорию судостроительного завода (Херсон) Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

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