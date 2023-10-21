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Под Бахмутом пограничники разбили российских штурмовиков

Под Бахмутом пограничники разбили российских штурмовиков

Украинские воины освобождают территорию от захватчиков / Фото: Associated Press

Оккупанты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения.

В Донецкой области на одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники разбили группу российских штурмовиков вместе с бронетехникой.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Как рассказали военные, вражеские силы пытались захватить опорный пункт бойцов ГНСУ.

Пограничники подчеркнули, что остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. В свою очередь артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

"Боевые машины уничтожили. Остатки прибегшей к бегству пехоты "накрыли" пограничники-минометчики", — отмечают пограничники.

Напомним, Вооруженные силы Украины затрофеили в армии РФ ТОС-1А "Сонцепек". Теперь система залпового огня работает против ее бывших владельцев.

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