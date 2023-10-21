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Израильский военный станцевал гопак на танке – видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Израильский военный станцевал гопак на танке – видео

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Израиль продолжает бороться против террористов ХАМАС.

Военной Армии обороны Израиля станцевал гопак на танке. Очевидно, он ожидает команды о начале наземной операции в секторе Газа.

Кадры обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Израильский военный станцевал гопак на танке

Израильский военный станцевал гопак на танке

Как отмечается, израильтянин танцует гопак на броне танка Mk IV Merkava.

"Символично", – написал журналист.

Раньше говорилось о том, что из всех соображений безопасности, внешней и внутренней политики с так называемой "властью" ХАМАС нужно покончить. Впрочем, для этого нужно провести наземную операцию, с воздуха боевиков не победить.

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Дата публикации
Просмотры
285
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