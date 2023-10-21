Израильский военный станцевал гопак на танке – видео

Израиль продолжает бороться против террористов ХАМАС.
Военной Армии обороны Израиля станцевал гопак на танке. Очевидно, он ожидает команды о начале наземной операции в секторе Газа.
Кадры обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.
Как отмечается, израильтянин танцует гопак на броне танка Mk IV Merkava.
"Символично", – написал журналист.
Раньше говорилось о том, что из всех соображений безопасности, внешней и внутренней политики с так называемой "властью" ХАМАС нужно покончить. Впрочем, для этого нужно провести наземную операцию, с воздуха боевиков не победить.
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